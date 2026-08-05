दिशोम गुरु शिबू सोरेन की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि

मेदिनीनगर में झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने उनके संघर्ष और विचारों की महत्ता पर चर्चा की तथा पौधरोपण का आह्वान किया।

मेदिनीनगर, हिन्दुस्तान टीम। पद्म भूषण से सम्मानित झारखंड आंदोलन के प्रणेता पूर्व सीएम दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मंगलवार को पलामू जिले में श्रद्धा, सम्मान और सादगी के साथ मनाई गई। मेदिनीनगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पलामू जिला समिति तथा विश्रामपुर में नगर परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उन्हें झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय के संघर्ष का प्रतीक बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मेदिनीनगर में आयोजित झामुमो जिला समिति के कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने की, जबकि संचालन केंद्रीय समिति सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष सन्नु सिद्दीकी एवं जिला सचिव रंजन चंद्रवंशी ने संयुक्त रूप से किया।

सादगी और श्रद्धा से मनाई गई पुण्यतिथि कार्यक्रम की शुरुआत दिशोम गुरु के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने कहा कि शिबू सोरेन केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी के विचार और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान झारखंड आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों, वरिष्ठ नेताओं एवं समाजसेवियों को अंगवस्त्र और पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी से दिशोम गुरु की स्मृति में पौधरोपण करने का आह्वान किया गया। श्रद्धांजलि सभा के बाद भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ तथा हजारों लोगों के लिए लंगर एवं प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई।

विश्रामपुर में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में केंद्रीय समिति सदस्य संजीव तिवारी, अविनाश देव, हाजी शमीम, चंदन सिन्हा, युगल किशोर, सुशील मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष सलोनी टोपनो, राकेश कुमार सिन्हा, संतोष मिश्रा, असफर रब्बानी, संगठन सचिव देवानंद भारद्वाज, अनुराग सिंह, अखिलेश सिंह, नवीन सिन्हा, शहबाज आलम, सुनील तिवारी, गोपाल सिन्हा, कमाल खान, इकबाल अहमद, सनी शुक्ला, युवा मोर्चा के सूरज कुमार, रजनीश सिंह, रिशु अग्रवाल, अरविंद चौधरी, संजू देवी, कांति चंद्रवंशी, मंजू चंद्रा, विलिंगना किंडो, सोनी देवी, रंजीत जायसवाल, मोहम्मद इल्ताफ, मन्नत सिंह बग्गा, दीपू चौरसिया, मनोज कुमार तथा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी सह जिला पार्षद फ़ज़ायल अहमद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

नगर परिषद विश्रामपुर में श्रद्धांजलि सभा इधर नगर परिषद विश्रामपुर कार्यालय परिसर में भी दिशोमguru की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। नगर परिषद अध्यक्ष गीता देवी, कार्यपालक पदाधिकारी जयपाल सिंह, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना यादव तथा समाजसेवी संजय बैठे ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गीता देवी ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड की अस्मिता, गरीबों, आदिवासियों और वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके आदर्शों को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यपालक पदाधिकारी जयपाल सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय और जनहित के लिए उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। कार्यक्रम में सिटी मैनेजर ओंकार कुमार यादव, अर्शी तब्बसुन सहित नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अंत में सभी ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।