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गुरुजी आदिवासी समाज की अस्मिता के सबसे सशक्त प्रतीक : झामुमो

By Satyadev Yadav
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। उनके कार्यों ने झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

गुरुजी आदिवासी समाज की अस्मिता के सबसे सशक्त प्रतीक : झामुमो

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन किया गया। पार्टी की ओर से कहा गया कि स्मृति शेष दिशोम गुरु केवल एक जननेता नहीं, बल्कि झारखंड समेत देश-दुनिया में आदिवासी समाज की अस्मिता, स्वाभिमान और अधिकारों के सबसे सशक्त प्रतीक थे। उन्होंने जल, जंगल, जमीन, आदिवासी-मूलवासी अस्मिता और सामाजिक न्याय की लड़ाई को जनआंदोलन का स्वरूप दिया तथा झारखंड राज्य के निर्माण का नेतृत्व कर अपना संपूर्ण जीवन जन-जन के लिए समर्पित कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर उन्होंने वंचितों, शोषितों, किसानों, मजदूरों और आम जन की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। शिक्षा, सामाजिक जागरुकता, सम्मानजनक जीवन, लोकतांत्रिक अधिकारों और समावेशी विकास के साथ असंख्य लोगों के जीवन को नई दिशा दी।

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शिबू सोरेन का संघर्ष

उनका संघर्ष केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों और जनसरोकारों की राजनीति के लिए प्रेरणा बना। विश्वभर में आदिवासी समुदायों के अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जनआंदोलनों में स्मृति शेष दिशोम गुरु जी का संघर्ष सदियों तक जन-जन को प्रेरणा देता रहेगा।

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कोट : ::::::

राजनीतिक नेताओं की श्रद्धांजलि

भारत के आदिवासी समाज में नई चेतना जगाने वाले एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे आजीवन जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने आदिवासी समाज को न केवल मान-सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी, बल्कि उन्हें अनेक सामाजिक कुरीतियों से मुक्त कराने का प्रयास भी किया। यह देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा।

-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार

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उनकी विरासत

पद्म भूषण से सम्मानित स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दिशोम गुरु ने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल, जमीन, आदिवासी-मूलवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय और झारखंड राज्य के निर्माण के संघर्ष को समर्पित किया। उनका त्याग, संघर्ष और जनसेवा सदैव हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। पद्म भूषण से सम्मानित स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर शत-शत नमन।

-रबींद्र नाथ महतो, अध्यख, झारखंड विधानसभा

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गुरुजी की प्रेरणा

हमारे मार्गदर्शक गुरुजी का संघर्ष सदैव हमारे लिए प्रेरणा रहेगा। श्रद्धेय गुरुजी का सम्पूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा, उनके विचार झामुमो परिवार को निरंतर ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। स्व. शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। आज गुरुजी के प्रथम पुण्यतिथि पर रांची स्थित नेवरी गोलचक्कर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। इस दौरान रांची जिला के पार्टी के केंद्रीय, जिला/महानगर और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्तागणों के साथ स्थानीय सामाजिक लोगों को सम्मानित किया। साथ ही जरूरतमंदों के बीच साड़ी-लूंगी का वितरण किया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें! जय झारखंड!!

- विनोद कुमार पांडेय, महासचिव झामुमो

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिबू सोरेन का योगदान क्या था?
उन्होंने जल, जंगल, जमीन, आदिवासी-मूलवासी अस्मिता और सामाजिक न्याय की लड़ाई को जनआंदोलन का स्वरूप दिया तथा झारखंड राज्य के निर्माण का नेतृत्व कर अपना संपूर्ण जीवन जन-जन के लिए समर्पित कर दिया।
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Satyadev Yadav

लेखक के बारे में

Satyadev Yadav

शॉर्ट बायो: सत्यदेव यादव पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान‘ में झारखंड के स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
सत्यदेव यादव हिंदी पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान दैनिक’(हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के झारखंड संस्करण में स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस भूमिका में रहते हुए वह राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों की व्यापक और प्रभावशाली कवरेज का नेतृत्व कर रहे हैं। एक गतिशील, परिणामोन्मुख और विश्लेषणात्मक सोच वाले पत्रकार के रूप में सत्यदेव यादव को खोजी पत्रकारिता, तथ्यपरक रिपोर्टिंग और टीम मैनेजमेंट में विशेष दक्षता प्राप्त है।


करियर का सफर (ट्रेनी रिपोर्टर से स्टेट ब्यूरो चीफ तक)
सत्यदेव यादव ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में ‘हिन्दुस्तान दैनिक’, फरीदाबाद से ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में की। शुरुआती वर्षों में उन्होंने विभिन्न बीट पर काम करते हुए पत्रकारिता की बुनियादी समझ और फील्ड अनुभव हासिल किया। फिर ‘अमर उजाला’, गाजियाबाद में 2005 से करीब साढ़े पांच वर्षों तक कार्य किया, जहां ट्रेनी रिपोर्टर से स्टाफ रिपोर्टर और सब-एडिटर तक का सफर तय किया। 2010 के बाद ‘हिन्दुस्तान दैनिक’ के साथ उनका सफर लगातार आगे बढ़ता गया। गाजियाबाद में सीनियर रिपोर्टर और कॉपी एडिटर रहने के बाद वह गुरुग्राम और नोएडा में सिटी चीफ रिपोर्टर बने। 2017 से वह रांची में कार्यरत हैं। स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में रणनीति और टीमवर्क के जरिए झारखंड सरकार के 35 से अधिक विभागों की सफल कवरेज सुनिश्चित कर रहे हैं।


नेतृत्व, कंटेंट और विजन
स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में सत्यदेव यादव न सिर्फ टीम का नेतृत्व करते हैं, बल्कि स्टोरी चयन, कंटेंट पैकेजिंग और एडिटोरियल दिशा तय करने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। वह अपनी टीम को हमेशा फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और ग्राउंड-लेवल वेरिफिकेशन पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता होती है, और यही सोच उनके काम और नेतृत्व में साफ झलकती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सत्यदेव यादव ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और जर्नलिज़्म एवं मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक हैं।


विशेषज्ञता
खोजी पत्रकारिता और ग्राउंड रिपोर्टिंग
राजनीतिक विषयों पर विश्लेषण
वन पर्यावरण, वन्य जीव
बिजली, रिन्यूबल एनर्जी
शहरी मुद्दे, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिंग

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