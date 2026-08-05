जयंती पर सपाइयों को याद आए जनेश्वर मिश्र
समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पूर्व राज्य मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पार्टी के सदस्यों ने मिश्र के चित्र पर फूल अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में कई नेताओं ने हिस्सा लिया और गरीबों के लिए मिश्र की प्रतिबद्धता की सराहना की।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पूर्व राज्य मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि के निजी कार्यालय पर मनाई गई। सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि ने कहा कि मिश्र ने गरीबों, किसानों और वंचितों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाई। अध्यक्षता रईस आजम मलिक ने की व संचालन हुमायूं शेख ने किया। कार्यक्रम में रियाजुद्दीन राजपूत संजय सूद, राकेश वाल्मीकि, राहुल वाल्मीकि, तारीख आजम, मोहम्मद गजनबी, हाजी इरफान कुरैशी, मूरसलिन, वसीम, आकाश कामिल एडवोकेट, ज्ञानेंद्र गुर्जर,अवधेश शर्मा, राजकुमार, मनोज पार्चा आदि रहे।
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