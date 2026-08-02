12 वर्ष की उम्र में थामा था तिरंगा:सुरेश
रायबरेली में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उमराई यादव की 55वीं पुण्यतिथि शहीद स्मारक मुंशीगंज में मनाई गई। सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र यादव ने बताया कि उमराई यादव ने 12 साल की उम्र में तिरंगा थामा और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के लिए वानर सेना में शामिल हुए।
रायबरेली। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उमराई यादव की 55वीं पुण्य तिथि शहीद स्मारक मुंशीगंज में संकल्प दिवस के रूप में मनायी गयी। सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश चन्द्र यादव ने कहा कि उमराई यादव ने 12 वर्ष की आयु में तिरंगा थामा था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर वानर सेना में शामिल होकर सत्याग्रह कर जेल यात्रा प्रारम्भ की थी।
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