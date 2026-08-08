अगस्त क्रांति पर विचार गोष्ठी
मेदिनीनगर में बेरोजगार संघर्ष मोर्चा ने अगस्त क्रांति दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित की। मोर्चा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए 'भारत छोड़ो' नारे और 'करो और मरो' के महत्व पर चर्चा की। 83वीं वर्षगांठ पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन की अहिंसक क्रांति को याद किया।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। बेरोजगार संघर्ष मोर्चा ने जिला कार्यालय में अगस्त क्रांति दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता मोर्चा अध्यक्ष व संचालन संजय कुमार ने किया। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि आठ अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिए थे। करो और मरो के साथ परिवर्तन कारी शुरुआत हुई। अहिंसक तरीके से राष्ट्रीय रूप ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन (अब अगस्त क्रांति) का आज 83वां वर्ष गांठ है। करो और मरो सिर्फ नारा नहीं यह आंदोलन का आग था। इतना जबर्दस्त आंदोलन हुआ की अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा ।महात्मा गांधी अहिंसक क्रांति के पुजारी थे।
उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराया। इस अवसर पर नीरज कुमार, सुधांशु कुमार, सुरज कुमार, अमन कुमार, आयुष कुमार, कृष्ण राम, सूरजमल राम समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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