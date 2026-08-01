महादानी कांवरिया संघ का जत्था बाबाधाम रवाना
महादानी कांवरिया संघ, बेड़ो के तहत शनिवार को श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए निकला। सभी कांवरियों ने महादानी बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना की। जत्था सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर जलाभिषेक करेगा और फिर बाबा बासुकीनाथ और अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में पूजा करेगा।
बेड़ो, प्रतिनिधि। महादानी कांवरिया संघ, बेड़ो के बैनर तले शनिवार को श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए रवाना हुआ। प्रस्थान से पूर्व सभी कांवरियों ने ऐतिहासिक महादानी बाबा मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर 'ॐ नमः शिवाय', 'हर-हर महादेव' और 'महादानी बाबा की जय' के जयघोष से गूंज उठा। जत्थे का नेतृत्व कर रहे गंदुर गोप ने बताया कि सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन-पूजन के बाद श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर के लिए रवाना होंगे।
जत्थे में शोभा देवी, बालो देवी, लीला देवी, कृष्णा गोप, मनोज गोप, बबलू गोप, संजय गोप, रुद्र प्रताप यादव, बासुदेव महतो, वीरेंद्र गोप, बलिराम स्वांसी, विष्णु स्वांसी, अजय महतो, कार्तिक मुंडा, कृष्णा मुंडा, तेम्बू उरांव, संजय महतो, मनोज महतो सहित कई श्रद्धालु शामिल हैं।
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