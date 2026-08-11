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महावीर प्रभु का कोई मार्ग हिंसा से होकर नहीं गुजरता, सुनने की भी आदत डालो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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जानकी दास चैत्यालय में दो दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन श्रीजी का मंगल अभिषेक और पूजन हुआ। आचार्य नयन सागर महाराज ने बताया कि जैन धर्म का महायज्ञ 2026 में होना है और यह सदियों से चल रहा है। आचार्य ने भक्तों को संयम और आत्म-नियंत्रण पर जोर दिया।

महावीर प्रभु का कोई मार्ग हिंसा से होकर नहीं गुजरता, सुनने की भी आदत डालो

जानकी दास चैत्यालय में दो दिवसीय कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर मंदिर में श्रीजी का मंगल अभिषेक, बृहद शांति धारा, पूजन हुआ। इस दौरान आचार्य नयन सागर महाराज ने श्रावकों को बताया कि धर्म का प्रभाव अचिंत्य है। जैन परंपरा के अनुसार सभी को वर्षा योग 2026 के महायज्ञ में एक आहुति अवश्य डालनी है। आचायश्री ने बताया कि जैन धर्म का यह यज्ञ सदियों से चल रहा है चलता रहेगा। हम रहे न रहे इस यज्ञ को कोई रोक नहीं सकता। महावीर प्रभु का कोई भी मार्ग हिंसा से होकर नहीं गुजरता है। सिर्फ सुनाने की नहीं सुनने की आदत भी डालो।

इससे पूर्व आचार्यश्री का पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, आरती की गई। दोपहर को बड़े मंदिर में चल रहे भक्तामर प्रशिक्षण शिविर में आचार्यश्री ने शिविरार्थियों को समझाया कि भगवान महावीर निर्वाण के सात सौ वर्षों बाद महान आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने अपने ऊपर उज्जैन के राजा से किए गए उपसर्ग के दौरान शांतभाव से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति की। फलस्वरूप 48 काव्यों की रचना के साथ अड़तालीस ताले टूट जाते हैं। भक्तामर स्त्रोत में 48 काव्य है। बसंत तिलका छंद में लिखे गये इस स्तोत्र के चार चरण है। प्रत्येक चरण में 14 पूर्ण अक्षर होते हैं। इस दौरान सुबोध जैन, सतीश चंद्र जैन, नीरज जैन, गांधी जैन, कुमकेश जैन, उज्जवल जैन, राज जैन, जौनी जैन, सोनू जैन, संजीव जैन, नरेंद्र जैन, संजू जैन, विनीता जैन, भारती जैन, बिन्दु जैन, रिचा जैन मौजूद रहे।

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