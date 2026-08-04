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नव स्थापित धार्मिक समिति के सदस्यों का किया अभिनंदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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संवाद नव स्थापित धार्मिक समिति के सदस्यों का किया अभिनंदन नव स्थापित धार्मिक समिति के सदस्यों का किया अभिनंदन

नव स्थापित धार्मिक समिति के सदस्यों का किया अभिनंदन

वृंदावन, रमणरेती मार्ग स्थित फोगला आश्रम में गंगादास कृपाशंकर सेवा संस्थान के सानिध्य में अग्र मलूका पीठाधीश्वर स्वामी राजेन्द्र देवाचार्य महाराज की अध्यक्षता में कृपा शंकर रामायणी की 18 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। जिसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नव स्थापित धार्मिक समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए मणिराम छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास शास्त्री, जगतगुरु रामानंद महाराज, आचार्य मिथिलेश नंदन एवं स्वामी राजकुमार दास का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक पीपा पीठाधीश्वर श्री बलराम देवाचार्य रहे। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश एवं महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि हम बृजवासियों को अयोध्या के संतों का सम्मान कर अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है।

संतों का अभिनंदन

डा.मनोज मोहन शास्त्री एवं नेत्रपाल शास्त्री ने कहा कि श्री कृपाशंकर रामायणी महाराज जैसा विद्वान होना दुर्लभ है। संत सेवा में उनका कोई सानी नहीं है। संत गोविन्दानंद तीर्थ महाराज एवं स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि राम मंदिर के उच्च स्तर के अधिकारियों को श्रीराम मंदिर में अपनी सत्ता के साथ-साथ अपने पद का सदुपयोग और अधिकारों का भी प्रयोग करना चाहिए। स्वामी अतुल कृष्ण दास एवं डा.आदित्यानंद ने कहा कि प्रभु की कृपा से ही संतों का ऐसा समागम देखने को मिलता है।

संतों का सम्मान

इससे पूर्व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की धार्मिक समिति अयोध्या के संतों का गंगा दास कृपा शंकर सेवा संस्थान,धर्म रक्षा संघ, बृज तीर्थ देवालय न्यास, भागवत मंदिरम , विश्व हिंदू परिषद, श्रीनाथ सेवा संस्थान,भागवत सेवा संस्था आदि अनेक संस्थाओं ने संतों का अभिनंदन किया।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख संत

इस अवसर पर स्वामी अनंतदास, महंत फूलडोल बिहारी दास, स्वामी अतुल कृष्ण दास, सौरभ गौड़,अशोक शास्त्री, महंत सुन्दर दास महाराज, नेत्रपाल शास्त्री महाराज,डा.मनोजमोहन शास्त्री, अनुराग शास्त्री, पूर्णेन्दु,यशेन्दु आदि उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

कृपा शंकर रामायणी की पुण्यतिथि कब मनाई गई?
कृपा शंकर रामायणी की 18 वीं पुण्यतिथि का समारोह आयोजित किया गया।
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