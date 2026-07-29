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पाकुड़-बरहरवा एनएच की जर्जर स्थिति से जल्द मिलेगी राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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बरहड़वा, प्रतिनिधि। साहिबगंज व पाकुड़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाली पाकुड़-बरहरवा एनएच-133ए की जर्जर स्थिति से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने सड़क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सड़क की मरम्मत और गार्डवाल निर्माण की आवश्यकता बताई गई।

पाकुड़-बरहरवा एनएच की जर्जर स्थिति से जल्द मिलेगी राहत

बरहड़वा, प्रतिनिधि। साहिबगंज व पाकुड़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाली पाकुड़-बरहरवा एनएच-133ए की जर्जर स्थिति से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क की मरम्मत एवं संकीर्ण स्थानों पर गार्डवाल निर्माण को लेकर बुधवार को झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने विभागीय अधिकारियों के साथ सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सड़क की स्थिति

निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पाकुड़-बरहरवा मुख्य मार्ग कई स्थानों पर पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बरसात के दिनों में सड़क पर जलजमाव होने से लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत अत्यंत आवश्यक है, ताकि आम लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा मिल सके।

गार्डवाल निर्माण

उन्होंने बताया कि केंचुआ पुल से भीमपाड़ा तथा श्रीकुंड से पलाशबोना तक सड़क कई स्थानों पर संकरी है, जिससे बड़े वाहनों के आवागमन के दौरान जाम और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए इन स्थानों पर गार्डवाल निर्माण की पहल की जाएगी। गार्डवाल बनने से सड़क अधिक सुरक्षित होगी। दोनों ओर से वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सकेगा। पूर्व मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सड़क मरम्मत एवं गार्डवाल निर्माण के लिए शीघ्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर सरकार को भेजने का निर्देश दिया।

मरम्मत कार्य की प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि इस सड़क का मेंटेनेंस अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए पूर्व के संवेदक से मरम्मत कार्य नहीं कराया जा सकता। अब नए सिरे से मरम्मत कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एनएच के सहायक अभियंता राकेश भगत, कनीय अभियंता देव सोरेन, विक्टर बेसरा आदि थे।

फोटो 11, अभियंताओं के साथ एनएच का जायजा लेते पूर्व मंत्री।

सामान्य प्रश्न

पाकुड़-बरहरवा एनएच-133ए की स्थिति क्या है?
पाकुड़-बरहरवा एनएच-133ए कई स्थानों पर जर्जर स्थिति में है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है।

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