कोविड की मार झेल रहे रेहड़ी-पटरी वालों को असम में राहत, सहायता के लिए सरकार ने मंजूर किए 26 करोड़

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान हुए लॉकडाउन के चलते देशभर में लोग और खासकर रेहड़ी- पटरी वाले प्रभावित हुए हैं। ऐसे लोगों को राहत देते हुए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स को आजीविका सहायता के लिए 26.29 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि इससे राज्य के 87,657 रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ होगा।

Odisha CM Naveen Patnaik has sanctioned Rs 26.29 crores for livelihood support to Street Vendors in urban areas adversely affected by the COVID19 pandemic. This will benefit the 87,657 street vendors in the State: Chief Minister's Office