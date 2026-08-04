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रोडवेज की बसें 12 अगस्त से अपने रूट पर चलेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा, सौम्य मिश्र। कांवड़ यात्रा के कारण रूट डायवर्जन किया गया नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। शिवरात्रि के बाद

रोडवेज की बसें 12 अगस्त से अपने रूट पर चलेंगी

नोएडा, सौम्य मिश्र। शिवरात्रि के बाद रोडवेज बसें अपने पुराने और सामान्य मार्ग पर फिर से चलना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में यात्रियों को राहत मिलेगी। अभी कांवड़ यात्रा के कारण वाहनों का रूट बदलाव किया गया है, जिसे 12 अगस्त से समाप्त कर दिया जाएगा। नोएडा डिपो से कांवड़ियों को हरिद्वार पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। रोजाना तकरीबन चार से पांच अतिरिक्त बसें चल रही हैं। हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों के लिए रूट डायवर्जन किया गया है, जिसके कारण बसें बदले गए रास्तों पर चल रही हैं।बसों को नए रूट पर चलाए जाने से यात्रियों को सफर में अतिरिक्त समय लग रहा है।

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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि जानकारी के अनुसार वाहनों का बदला हुआ रास्ता 12 अगस्त से पूरी तरह बंद हो जाएगा। बसें और अन्य सभी वाहन बिना किसी डायवर्जन के अपने तय और पुराने रास्तों से आ-जा सकेंगे। इससे यात्रियों का समय बचेगा। प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद इस व्यवस्था की जानकारी दी जा चुकी है। वाहन चालकों और आम जनता को लंबे वैकल्पिक रास्तों से मुक्ति मिलेगी।

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