शिक्षा मित्रों का होगा समायोजन, बीएसए ने जारी किया निर्देश

देवरिया, निज संवाददाता। लंबे समय से समायोजन व स्थानांतरण की मांग कर रहे

देवरिया, निज संवाददाता। लंबे समय से समायोजन व स्थानांतरण की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक सप्ताह के भीतर समायोजन व स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षा मित्रों को मांगा गया ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

समायोजन व स्थानांतरण की प्रक्रिया जनपद के प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षा मित्रों का प्रथम चरण में समायोजन व स्थानांतरण किया जाना है इस क्रम में ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें स्थानांतरण व समायोजन कराना है उन्हें एक सप्ताह के भीतर बीएसए कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए उन्हें कुल 12 सूचनाएं विभाग को देनी हैं।

आवश्यक जानकारी जिनमें शिक्षा मित्र का नाम, पुरुष/महिला, जन्म तिथि, मानव संपदा कोड, मोबाइल नंबर, वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का यू डायस कोड, विकास खंड, वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं या नहीं, मूल तैनाती के विद्यालय का यू डायस कोड, क्या मूल तैनाती के विद्यालय में जाना चाहते हैं, विवाहित शिक्षा मित्र महिला के प्रकरण में क्या वह अपने पति के घर, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/वार्ड में स्थित परिषदीय विद्यालय में जाना चाहती है, यदि हां तो विवाहित होने का साक्ष्य/विवाह प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/ कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

निर्देशों का पालन शासनादेश व शिक्षा निदेशक बेसिक के निर्देश के क्रम में जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का प्रथम चरण में स्थानांतरण/समायोजन किया जाना है। इस संबंध में उन्हें निर्धारित प्रारूप पर मांगी गई सभी बिंदुओं की सूचना कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना होगा।

डॉ. राम जियावन मौर्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी