Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हर मोर्चे पर डटे कर्मवीर, कांवड़ यात्रा को बना रहे सुरक्षित

By Salim Ahmad
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। टोल प्लाजाओं और चौराहों पर कर्मचारी 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी शिव भक्तों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी और होमगार्ड भी पूरी मुस्तैदी से कार्यरत हैं।

हर मोर्चे पर डटे कर्मवीर, कांवड़ यात्रा को बना रहे सुरक्षित

जैसे-जैसे कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी के साथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन एवं अन्य संगठनों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। कुछ विभागों के कर्मचारी तो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। पुलिसकर्मी सुरक्षा तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी एवं होमगार्ड जवान यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं। मोदीपुरम टोल प्लाजा पर एंबुलेस पर कर्मचारी गिरीशपाल पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर डटे हैं। एंबुलेस से नीचे खड़े गिरीशपाल की निगाह रोड पर एवं कान मोबाइल पर बजने वाली घंटी पर लगे हैं। टीपीनगर थाना चौराहे पर सड़क पर बिखरी बजरी एवं गंदगी को साफ करके किनारे करने में सफाई कर्मी गोविंदा पसीने से लथपथ जरूर थे, लेकिन ड्यूटी पर कार्य के प्रति उसका भी समर्पण कम नहीं है।

ये भी पढ़ें:केसरिया रंग में रंगा कांवड़ मार्ग, बोल बम के जयकारों से गूंजा क्षेत्र

स्वास्थ्य विभाग के शिविर में स्वास्थ्यकर्मी प्रतिभा रोजाना शिफ्टवार ड्यूटी पर शिविर में आने वाले शिवभक्तों को मरहम पट्टी करने के साथ ही दवाएं दे रही हैं। फायरकर्मी प्रवीण भी दमकल गाड़ी के साथ ड्यूटी पर मुस्तैद हैं।

ये भी पढ़ें:हर-हर बम-बम के जयघोष के बीच मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िए
Salim Ahmad

लेखक के बारे में

Salim Ahmad

शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।

विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।