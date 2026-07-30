जेल से मुक्त किए गए गिरफ्तार आंदोलनकारी
बेतिया में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार आंदोलनकारियों को बुधवार को जेल से मुक्त किया गया। प्रदर्शन में 16 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 20 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
बेतिया,एक संवाददाता। नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गये आंदाोलनकारियों को बुधवार को जेल से मुक्त कर दिया गया। विगत 25 जुलाई को छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के द्वारा पुलिस पर पत्थराव किया गया था। जिसमें पुलिस ने 20 नामजद आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर नगर थाना मे दर्ज की गई थी। जिसमें से 16 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तार आंदोलनकारियों को सरकार के निर्णय बाद बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल सुपरिंटेंडेंट संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में जिन आंदोलंकारियों को जेल में लाया गया था,उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत मुक्त कर दिया गया है। जिन्हें जेल से मुक्त किया गया है, उनमें गोपालपुर के समसुदीन अंसारी, इरफान खान , मो. अंजार, अविनाश कुमार, मो. बाजीद आलम, गणेश कुमार, बैरिया के मो. अब्दुल गद्दी, योगापट्टी के अमजद इकबाल, मझौलिया अल्लाउद्दीन अंसारी, चौतरवा के फकरुदीन आलम , श्रीनगर के गुलबहार अंसारी, गोवर्धन के अफरोज आलम, कुमारबाग के मो. सोहेब, शिकारपुर के सुफियान साह, साजन अली, मझौलिया के राजेश राम का नाम शामिल है।
एफआईआर का विवरण
नगर थाना मे 20 नामजद 150 अज्ञात के विरुद्ध हुई थी एफआईआर
छात्रों का विरोध प्रदर्शन
नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में पूरे देश मे सरकार के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा रहा था।विगत 25 जुलाई को नगर में भी छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था प्रदर्शन के दौरान नगर के मोहर्रम चौक पर पुलिस पर की गई पत्थरबाजी मामले में दंडाधिकारी राज्य कर संयुक्त आयुक्त दिनेश कुमार ने नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था। एफआईआर में 20 नामजद व 100-150 अज्ञात को आरोपित किया गया था। जिनमें से पुलिस ने 16 आंदोलंकारियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनपर लोक सेवक और पुलिस जवानों पर जान मारने की नीयत से प्राण घातक हमला करने, कर्तव्य निर्वहन से रोकने, गंभीर चोट पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोक सेवकों पर आपराधिक बल प्रयोग करने, सरकारी संपत्ति की चोरी तथा तोड़फोड़ करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, सरकारी वाहनों और उपकरणों को क्षति पहुंचाने आदि गंभीर आरोप लगाए गए थे।
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