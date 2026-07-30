जेल से मुक्त किए गए गिरफ्तार आंदोलनकारी

बेतिया,एक संवाददाता। नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गये आंदाोलनकारियों को बुधवार को जेल से मुक्त कर दिया गया। विगत 25 जुलाई को छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के द्वारा पुलिस पर पत्थराव किया गया था। जिसमें पुलिस ने 20 नामजद आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर नगर थाना मे दर्ज की गई थी। जिसमें से 16 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तार आंदोलनकारियों को सरकार के निर्णय बाद बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल सुपरिंटेंडेंट संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में जिन आंदोलंकारियों को जेल में लाया गया था,उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत मुक्त कर दिया गया है। जिन्हें जेल से मुक्त किया गया है, उनमें गोपालपुर के समसुदीन अंसारी, इरफान खान , मो. अंजार, अविनाश कुमार, मो. बाजीद आलम, गणेश कुमार, बैरिया के मो. अब्दुल गद्दी, योगापट्टी के अमजद इकबाल, मझौलिया अल्लाउद्दीन अंसारी, चौतरवा के फकरुदीन आलम , श्रीनगर के गुलबहार अंसारी, गोवर्धन के अफरोज आलम, कुमारबाग के मो. सोहेब, शिकारपुर के सुफियान साह, साजन अली, मझौलिया के राजेश राम का नाम शामिल है।