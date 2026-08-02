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झारखंड के राज्यपाल से मिले यूक्रेन में लापता दीपक के परिजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमले में लापता दीपक कुमार गुप्ता के परिजनों ने झारखंड के राज्यपाल से मदद की गुहार लगाई है। दीपक, जो एक जहाज पर क्रू मेंबर हैं, 26 जुलाई से लापता हैं। परिवार सरकार से उनकी खोज में उच्च स्तरीय मदद की मांग कर रहा है।

झारखंड के राज्यपाल से मिले यूक्रेन में लापता दीपक के परिजन

यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर जहाज पर हुए हमले में लापता भरतौल के दीपक कुमार गुप्ता के परिजन ने शनिवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह सरकार से दीपक की खोजबीन में उनकी पैरवी करें। बता दें कि भरतौल निवासी सेना के रिटायर्ड नायब सूबेदार उद्धव कुमार गुप्ता का बेटा दीपक गुप्ता एमवी एजीएन रैग्नर जहाज पर क्रू मेंबर है। 26 जुलाई को यूक्रेन में ओडेसा बंदरगाह पर इस जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ तो दीपक समेत दो क्रू मेंबरों ने समुद्र में छलांग लगा दी।

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तब से ही दीपक लापता हैं और अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। दीपक की तलाश के लिए उनके परिवार वाले सरकार और अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शनिवार को दीपक के पिता उद्धव कुमार और बहन अपने गांव की प्रधान प्रवेश देवी व उनके पति पूर्व प्रधान रीतराम के साथ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले। उन लोगों ने राज्यपाल से दीपक की तलाश में मदद कराने का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने रविवार को दिल्ली जाकर इस संबंध में वार्ता करने का आश्वासन दिया है।

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