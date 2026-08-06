‘स्वतंत्रता दिवस की तैयारी समय से करें’

ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य बनाने के लिए जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ध्वजारोहण, प्रभात फेरी, खेलकूद, सुरक्षा व्यवस्था आदि तैयारियों की समीक्षा की गई। समारोह 15 अगस्त को डुमरा परेड मैदान में आयोजित होगा।

ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य, गरिमामय एवं सफल बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रतिभागी बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित रंजन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य समारोह स्थल डुमरा परेड मैदान सहित जिले के अन्य समारोह स्थलों पर साफ-सफाई, साज-सज्जा, ध्वजारोहण, प्रभात फेरी, परेड, मार्चपास्ट, खेलकूद प्रतियोगिताओं, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा और यातायात प्रबंधन की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

मुख्य समारोह का आयोजन अधिकारियों ने बताया कि मुख्य समारोह का आयोजन 15 अगस्त को डुमरा परेड मैदान में सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ होगा। इसके बाद जिला सशस्त्र पुलिस, जिला गृह रक्षा वाहिनी, एसएसबी, महिला बल, एसएपी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप), एनसीसी एवं युवा दलों द्वारा आकर्षक परेड और मार्चपास्ट प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं सुबह 10 बजे समाहरणालय परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा।

पूर्वाभ्यास के निर्देश नौ से शुरू करें पूर्वाभ्यास:डीएम ने निर्देश दिया कि परेड का पूर्वाभ्यास 9 अगस्त से शुरू किया जाए तथा 13 अगस्त को अंतिम पूर्वाभ्यास हर हाल में संपन्न कराया जाए।

आवश्यक तैयारियों के निर्देश उन्होंने भवन प्रमंडल, नगर निगम, नजारत शाखा एवं अन्य संबंधित विभागों को समारोह स्थल की साफ-सफाई, मंच निर्माण, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का निदेश दिया।

विधि व्यवस्था को लेकर निर्देश जिलाधिकारी ने विधि-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सदर एसडीओ एवं एसडीपीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी रिची पांडेय ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का पर्व है। सभी विभाग समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा समारोह से पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर लें, ताकि पूरा जिला राष्ट्रीय उत्सव के रंग में सराबोर हो सके। बैठक में चिन्हित महादलित टोलों में भी राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) बृजकिशोर पांडेय सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।