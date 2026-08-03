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दीक्षांत समारोह : पूर्वाभ्यास में दिखी गरिमा और भव्यता की झलक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास कुलपति प्रो. पूनम टंडन की अगुवाई में नव निर्मित दीक्षा भवन में हुआ। इस आयोजन में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। सभी औपचारिकताओं का क्रमबद्ध अभ्यास किया गया। अंतिम पूर्वाभ्यास 5 अगस्त को होगा।

दीक्षांत समारोह : पूर्वाभ्यास में दिखी गरिमा और भव्यता की झलक

नव निर्मित दीक्षा भवन में हुआ दीक्षांत समारोह के पहले पूर्वाभ्यास का आयोजन पांच को होगा अंतिम पूर्वाभ्यास, छह अगस्त को दीक्षांत समारोह का आयोजन

पूर्वाभ्यास का आयोजन

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 6 अगस्त को आयोजित होने वाले 45वां दीक्षांत समारोह के प्रथम चरण का पूर्वाभ्यास सोमवार को कुलपति प्रो. पूनम टंडन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के नव निर्मित दीक्षा भवन ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक विद्वत् पदयात्रा के पूर्वाभ्यास से हुआ। संगीत एवं ललित कला विभाग के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय गीत तथा कुलगीत की प्रस्तुति दी।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

पूर्वाभास में परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

औपचारिकताओं का अभ्यास

इस दौरान दीक्षांत समारोह की समस्त औपचारिकताओं का क्रमबद्ध अभ्यास कराया गया। प्रो. सुनीता दुबे ने कुलाधिपति, प्रो. रजनीकांत पांडे ने मुख्य अतिथि तथा प्रो.आरपी सिंह एवं प्रो. ममता मणि त्रिपाठी ने विशिष्ट अतिथि की भूमिका निभाई। कुलसचिव की भूमिका का निर्वहन प्रो. शांतनु रस्तोगी ने किया। कुलपति ने समारोह की सभी व्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं आयोजन समिति को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

दीक्षा भवन की विशेषताएँ

विश्वविद्यालय का नव निर्मित दीक्षा भवन अपनी आधुनिक संरचना, अत्याधुनिक सुविधाओं एवं भव्य वास्तुशिल्प के कारण सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। 45वें दीक्षांत समारोह का द्वितीय एवं अंतिम पूर्वाभ्यास पांच अगस्त को दीक्षा भवन में आयोजित किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दीक्षांत समारोह कब आयोजित होगा?
दीक्षांत समारोह 6 अगस्त को आयोजित होगा।
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