संसद में गूंजेगा बोकारो स्टील प्लांट विस्थापितों का मुद्दा

बोकारो, वरीय संवाददाता। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) सहित सेल के विभिन्न इस्पात संयंत्रों की स्थापना के दौरान विस्थापित हुए हजारों परिवारों के पुनर्वास, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने लोकसभा में तारांकित प्रश्न संख्या-237 के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया है। सांसद ने सरकार से पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए बनाई गई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति की तर्ज पर स्टील सार्वजनिक उपक्रमों, विशेषकर सेल के संयंत्रों से विस्थापित परिवारों के लिए भी एक समान, संवेदनशील और मानवीय नीति तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए भूमि देने वाले हजारों परिवार आज भी रोजगार, पुनर्वास और आजीविका के अधिकारों से वंचित हैं। इस्पात मंत्री की ओर से सांसद के इस प्रश्न का जवाब 4 अगस्त को लोकसभा में दिया जाएगा。

प्रश्न के माध्यम से सांसद ने जानने की कोशिश की

प्रश्न के माध्यम से सांसद ने यह भी जानना चाहा है कि सेल तथा अन्य इस्पात उपक्रमों की स्थापना से जुड़े कितने विस्थापन मामले अब भी लंबित हैं और कितने परिवारों की दूसरी-तीसरी पीढ़ी तक पुनर्वास संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने सरकार से यह जानकारी भी मांगी है कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े पुराने विवादों, रोजगार के लंबिंत दावों तथा सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास के मुद्दों के समाधान के लिए क्या ठोस कार्ययोजना बनाई गई है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों ने अपनी जमीनें दी थीं। वर्षों से विस्थापित संगठन नौकरी, भूमि के बदले रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग उठाते रहे हैं। ऐसे में संसद में यह मुद्दा उठने के बाद बोकारो के विस्थापित परिवारों में नई उम्मीद जगी है। स्थानीय विस्थापित संगठनों का मानना है कि यदि जेवर एयरपोर्ट मॉडल की तरह व्यापक पुनर्वास नीति लागू होती है तो बोकारो समेत सेल के सभी संयंत्र क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल सकता है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के जवाब और आगामी नीति पर टिकी हुई है।