आयोग के आदेश के बाद भी बिजली कंपनियां नहीं उपलब्ध करवा रहीं प्रस्ताव

- घरों में छोटी दुकान करने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन ही इस्तेमाल करने की

घरों में ही चल रही छोटी दुकानों में घरेलू बिजली के ही इस्तेमाल पर नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से प्रस्ताव मांगा था। हालांकि, आयोग के निर्देश के बावजूद बिजली कंपनियां यह प्रस्ताव उपलब्ध नहीं करवा रही हैं। राज्य में तकरीबन 25 से 30 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो अपने घरों में छोटी दुकान करके गुजर-बसर कर रहे हैं।

कानूनी स्थिति मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत घरेलू बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सभी उपभोक्ताओं को छोटी दुकान के लिए भी नया वाणिज्यिक कनेक्शन लेने की बाध्यता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बिजली विभाग उन पर कभी भी कार्रवाई कर सकता है। इसी समस्या के समाधान को देखते हुए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया था कि घरों में छोटी दुकान चलाकर गुजर-बसर करने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली के ही इस्तेमाल की सुविधा दे दें ताकि उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न आए। इसके अलावा बिजली विभाग की कार्रवाई से भी वे बच सकें।

प्रस्ताव की यथास्थिति आयोग ने टैरिफ आदेश जारी करते हुए 22 नवंबर 2025 को सभी बिजली कंपनियों को इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध करवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद 2 जुलाई को जारी नए टैरिफ आदेश में भी आयोग ने यही आदेश बिजली कंपनियों को दिए। हालांकि, बिजली कंपनियों ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं करवाया है और समस्या जस की तस बनी हुई है।

आवश्यकता की मांग जल्द उपलब्ध करवाया जाए प्रस्ताव : उपभोक्ता परिषद

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनियों और पावर कॉरपोरेशन से मांग की है कि वे जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध करवाएं ताकि इस पर फैसला हो सके। इससे छोटे दुकानदारों, ग्रामीण व निम्न-मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी। घर के सीमित हिस्से में संचालित छोटी दुकानों और सूक्ष्म व्यावसायिक गतिविधियों को सामाजिक व आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप राहत प्रदान करना जनहित में जरूरी है।