शिशु आहार में चीनी की मात्रा पर नियम सख्त होंगे

संसदीय समिति ने सरकार से की सिफारिश नई दिल्ली, एजेंसी। संसद की एक स्थायी

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार से कहा है कि शिशुओं और छोटे बच्चों के खाद्य उत्पादों में चीनी की मात्रा पर सख्त नियम बनाए जाएं। साथ ही, इन उत्पादों की हर साल तय संख्या में जांच और नमूने लेने की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संसद में 'बेबी फूड और अन्य पैकेज्ड खाद्य उत्पादों में चीनी की मात्रा के नियमन' पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। समिति ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिशों के अनुसार, पैकेटबंद शिशु आहार में अधिक चीनी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लंबे समय में नुकसानदायक हो सकती है। इससे दांत खराब होना, मोटापा, चयापचय (मेटाबॉलिक) संबंधी बीमारियां और अन्य गंभीर रोग होने का खतरा बढ़ जाता है。

सरकार की जिम्मेदारी समिति ने कहा है कि बेबी फॉर्मूला, अनाज आधारित पूरक आहार और पारंपरिक पैकेटबंद शिशु आहार में चीनी की मात्रा तय सीमा के भीतर रखी जाए। साथ ही, ऐसे उत्पाद बनाने को बढ़ावा दिया जाए, जिनमें ऊपर से मिलाई गई चीनी बहुत कम हो या बिल्कुल न हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बिकने वाले अधिकांश शिशु आहार छह महीने से दो साल तक के बच्चों के लिए मां के दूध के साथ पूरक भोजन के रूप में दिए जाते हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

साफ-साफ लिखी जाए मात्रा समिति ने सिफारिश की है कि यदि किसी शिशु या बच्चों के खाद्य उत्पाद में अतिरिक्त चीनी मिलाई गई है, तो पैकेट के सामने बड़े और स्पष्ट अक्षरों में इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया जाए। इसमें प्रति सर्विंग चीनी की मात्रा (ग्राम में) और यह भी बताया जाए कि यह बच्चे की रोजाना ऊर्जा जरूरत का कितना प्रतिशत है।

हर दो-तीन साल में हो समीक्षा समिति ने कहा कि खाद्य नियामक एफएसएसएआई हर दो से तीन साल में इन मानकों की समीक्षा करनी चाहिए। शिशु सबसे संवेदनशील उपभोक्ता हैं, लेकिन उनके लिए बनने वाले खाद्य उत्पादों की जांच का हिस्सा अभी भी बहुत कम है। इसलिए बेबी फूड को प्राथमिकता वाली श्रेणी में रखा जाए और हर साल इनके लिए न्यूनतम संख्या में निरीक्षण और नमूने लेना अनिवार्य किया जाए।

अभियान चलाने की सिफारिश समिति ने सरकार से 'ईट राइट' जैसे अभियानों के जरिए लोगों को यह बताया जाए कि बच्चों के लिए कितनी चीनी सुरक्षित है। इसके लिए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्रसूति क्लीनिकों और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है।