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विधान परिषद में उठा प्रधानाचार्यों के स्थायीकरण का मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण का मुद्दा विधान परिषद में उठाया गया। एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इससे कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और प्रधानाचार्यों को स्थायी करना उचित होगा। सभापति ने नेता सदन और उप मुख्यमंत्री को बैठक करने का निर्देश दिया।

विधान परिषद में उठा प्रधानाचार्यों के स्थायीकरण का मुद्दा

वाराणसी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण का मुद्दा मंगलवार को विधान परिषद में उठा। एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही कहा कि इससे कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। शिक्षक नेता ध्रुव त्रिपाठी की तरफ से यह विषय प्रस्तुत किया गया। एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने सभापति को बताया कि प्रधानाचार्य दस वर्ष से भी अधिक समय से कार्यवाहक के तौर पर दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें स्थायी करना उचित होगा। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने व्यवस्था दी कि नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शिक्षक नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक कर इसपर सकारात्मक निर्णय लें।

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