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राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयमें सत्र 2026-27 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्नातक प्रथम सेमेस्टर की नियमित

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू

बाजपुर। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय की स्नातक प्रथम सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं तीन अगस्त से शुरू हो गई हैं। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि पुराने और नवप्रवेशित सभी छात्र-छात्राओं के लिए नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक है, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके साथ ही महाविद्यालय में संचालित पीजी डिप्लोमा इन योग पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं महाविद्यालय में उपस्थित होकर अथवा ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।

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