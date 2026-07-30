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यूजी और पीजी में 97 हजार छात्रों ने कराया पंजीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक के लिए प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हुई। लगभग 97,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। छात्रों को आज कॉलेज में फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन है। प्रवेश की प्रक्रिया जून से शुरू हुई थी, और तारीख को बढ़ाकर 30 जुलाई किया गया था।

यूजी और पीजी में 97 हजार छात्रों ने कराया पंजीकरण

मुरादाबाद। गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी में स्नातक व परास्नातक में प्रवेश पंजीकरण की प्रक्रिया गुरुवार को पूर्ण हो गई। तकरीबन 97 हजार छात्रों ने दाखिले के लिए पंजीकरण करवाए हैं। पंजीकरण बाद छात्रों को महाविद्यालय में फार्म जमा करने के लिए आज अंतिम मौका है। गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से संबद्ध 370 कॉलेजों में स्नातक व परास्नातक में प्रवेश के लिए पंजीयन की प्रक्रिया जून से चल रही है। पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। इस तारीख तक यूनिवर्सिटी में 81 हजार छात्र-छात्राओं ने पंजीयन कराए। इसके बाद विवि ने जौहर यूनिवर्सिटी प्रकरण को देखते हुए स्नातक में दाखिले की तिथि 30 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

विवि कुलसचिव गिरीश कुमार द्विवेदी ने बताया कि करीब 97 हजार छात्रों ने प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है। छात्र 31 जुलाई तक कालेज में फीस जमा कर सीट सुरक्षित करवा लें।

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