यूथ एथलेटिक्स व इंडियन जैवलिन डे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य
उन्नाव। प्रयागराज में पं. मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 21वीं उत्तर प्रदेश राज्य यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप और पांचवें इंडियन जैवलिन डे का आयोजन 7 और 8 अगस्त को होगा। भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को 2 अगस्त तक पंजीकरण कराना होगा। निर्धारित उम्र की शर्तें भी साझा की गई हैं।
उन्नाव। प्रयागराज के पं.मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होने वाली यूथ एथलेटिक्स व इंडियन जैवलिन डे प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिसके पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इसकी अंतिम तिथि दो अगस्त निर्धारित है। खेलो इंडिया एथलेटिक्स कोच कुशमेश कुमार ने बताया कि 21वीं उत्तर प्रदेश राज्य यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप एवं पांचवां इंडियन जैवलिन डे का आयोजन सात व आठ अगस्त को प्रयागराज स्टेडियम में होने जा रहा है। यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 के बीच जन्मे खिलाड़ी ही प्रतिभाग कर पाएंगे। वहीं इंडियन जैवलिन डे अंडर-14 के लिए जन्म तिथि 7 अगस्त 2012 से छह अगस्त 2014 के बीच होना चाहिए।
अंडर-16 के लिए सात अगस्त 2010 से छह अगस्त 2012 के बीच जन्मे खिलाड़ी ही प्रतिभाग कर पाएंगे। अंडर-18 के लिए सात अगस्त 2008 से छह अगस्त 2010 और अंडर-20 में प्रतिभाग के लिए जन्मतिथि सात अगस्त 2006 से छह अगस्त 2008 तय की गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि दो अगस्त है। इसमें जिलास्तरीय टीम चयन के लिए खिलाड़ी स्टेडियम में आकर संपर्क कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज एएफआईयूआईडी व आधारकार्ड जमा करना होगा।
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