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5 अगस्त से शुरू होगा एमबीबीएस-बीडीएस में दाखिले का रजिस्ट्रेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए एमसीसी ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया। पंजीकरण 5 अगस्त से शुरू होगा और 18 अगस्त से नामांकन होगा। दस्तावेज का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। सीट अपग्रेड का मौका तीसरे राउंड तक मिलेगा। सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और प्राथमिकता सोच-समझकर तय करें।

5 अगस्त से शुरू होगा एमबीबीएस-बीडीएस में दाखिले का रजिस्ट्रेशन

5 अगस्त से शुरू होगा एमबीबीएस-बीडीएस में दाखिले का रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त से शुरू होगा नामांकन, एमसीसी ने जारी की काउंसिलिंग रोस्टर एमसीसी चार चरणों में कराएगी काउंसिलिंग पावापुरी मेडिकल कॉलेज में 120 सीटों पर होने हैं नामांकन फोटो : पावापुरी कॉलेज : पावापुरी मेडिकल कॉलेज। पावापुरी, निज संवाददाता। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा के तहत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग सहित विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पांच अगस्त से शुरू होगा, जबकि 18 अगस्त से आवंटित कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।

काउंसलिंग प्रक्रिया

एमसीसी चार चरणों में काउंसलिंग कराएगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का विकल्प भरने तथा उसे लॉक करने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष काउंसलिंग प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी होंगी और अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में एक सत्र में 120 छात्रों का नामांकन होता है।

सीट अपग्रेड का अवसर

राउंड-3 तक मिलेगा सीट अपग्रेड का मौका : प्राचार्य प्रो. सर्विल कुमारी ने बताया कि सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को फ्रीज और फ्लोट का विकल्प दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी आवंटित सीट से संतुष्ट हैं, तो उसे फ्रीज कर सकते हैं, जबकि बेहतर कॉलेज या कोर्स की उम्मीद होने पर फ्लोट का विकल्प चुन सकते हैं। सीट अपग्रेड की सुविधा केवल तीसरे राउंड तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश ले लेता है, तो वह आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेगा।

डॉक्युमेंट्स का डिजिटल सत्यापन

दस्तावेज का होगा डिजिटल सत्यापन : इस बार एमसीसी ने दस्तावेज के डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था की है। साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन सीट छोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। अंतिम रूप से आवंटित सीट पर अभ्यर्थियों को केवल एक बार संबंधित संस्थान में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। इन संस्थानों में होगा दाखिला : एमसीसी की काउंसलिंग के माध्यम से 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, ईएसआईसी, एएफएमसी तथा अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में नामांकन होगा। वहीं, 85 प्रतिशत राज्य कोटा की सीटों के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य की काउंसलिंग प्रक्रिया में अलग से पंजीकरण कराना होगा।

विशेषज्ञों की सलाह

विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, पसंदीदा मेडिकल कॉलेजों की सूची पहले से बना लें और च्वाइस फिलिंग के दौरान सोच-समझकर प्राथमिकता तय करें। एक बार विकल्प लॉक होने के बाद उसमें बदलाव की सीमित संभावना रहती है, इसलिए प्रत्येक विकल्प सावधानीपूर्वक भरना आवश्यक है। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा?
काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से शुरू होगा।
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