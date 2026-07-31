आज पंजीयन न होने पर निरस्त होगा लाइसेंस
उन्नाव में, बीज विक्रेताओं को साथी पोर्टल पर 31 जुलाई तक पंजीयन कराने का निर्देश दिया गया है। पंजीयन न कराने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। जिला कृषि अधिकारी ने सभी बीज विक्रेताओं को पारदर्शिता और डिजिटल व्यापार हेतु पंजीकरण करवाने के लिए कहा है। खरीफ सीजन से सभी बीज कारोबार साथी पोर्टल पर ही होंगे।
उन्नाव। साथी पोर्टल पर 31 जुलाई तक बीज विक्रेताओं के द्वारा पंजीयन न कराने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी शशांक ने सभी बीज विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए तत्काल पंजीयन की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सभी संस्थागत/सहकारी एवं निजी बीज विक्रेताओ को बीज ब्यवसाय को पारदर्शी, डिजिटली एवं बीजों की टेसिबिलिटी किये जाने के लिए साथी पोर्टल पर पंजीकृत (आनबोर्ड) होकर व्यापार करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की मंशानुसार खरीफ सीजन से बीज उत्पादन, स्टॉक प्रबन्धन, स्थानांतरण, वितरण और बिक्री का पूरा कार्य साथी पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।
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