माधव ज्ञान में क्षेत्रीय खेलकूद का समापन
नैनी में विद्या भारती शिक्षा समिति द्वारा आयोजित 37वें त्रिदिवसीय क्षेत्रीय खेलकूद का समापन हुआ। मुख्य अतिथि शिवकुमार यादव और अध्यक्ष शेषधर द्विवेदी थे। अंडर-14, 17 और 19 की प्रतियोगिताओं में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालक और बालिका वर्ग दोनों में विजेताओं का स्वागत किया गया। धन्यवाद ज्ञापन जगदीश कुमार सिंह ने किया।
नैनी। विद्या भारती शिक्षा समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से सरस्वती विद्या मंदिर माधव ज्ञान केंद्र में आयोजित 37वां त्रिदिवसीय क्षेत्रीय खेलकूद का रविवार को समापन हो गया। मुख्य अतिथि शिवकुमार यादव प्रभारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी रहे तथा अध्यक्षता शेषधर द्विवेदी ने की। विभिन्न प्रतियोगिताओं कुरास में अंडर- 14 में आदित्य कुशवाहा, अंडर -17 में वैभव कुमार, अंडर-19 में देवांश, अंश यादव, सुभाष कुमार का प्रदर्शन सराहनीय रहा। बालिका वर्ग में अंडर -14 में युविका गुप्ता, वर्तिका पाल, अंडर -17 में सान्वी गुप्ता, आराध्यश्री, अंडर-19 में माधवी द्विवेदी, साक्षी कनौजिया ने शानदार प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग में अंडर- 17 में अरुण कुमार, प्रथम शुक्ला, अंडर-19 में लक्ष्य केसरवानी, आयुष बहादुर, रुद्र कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
फ्री स्टाइल कुश्ती में अंडर 14 में यश पांडे, युवराज यादव, अंडर 17 में आर्यन यादव, लकी गौड़ और अंडर-19 में हर्ष यादव, अजय यादव ने अपने विद्यालय का मान बढ़ाया। धन्यवाद ज्ञापन जगदीश कुमार सिंह ने किया। प्रधानाचार्य अजय कुमार मिश्र तथा राकेश अग्रहरी, अजीत सिंह, बांके बिहारी पांडे आदि उपस्थित रहे।
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