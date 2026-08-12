यूपी बोर्ड में भी लागू की जाय सेमेस्टर प्रणाली : शतरुद्र
पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने उत्तर प्रदेश हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड के पुनर्गठन का सुझाव दिया है। उन्होंने सेमेस्टर प्रणाली और खुली किताब परीक्षा का प्रस्ताव रखा। इसके तहत छात्रों को दो परीक्षाएं मिलेंगी और परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। यह बदलाव छात्रों के मानसिक विकास और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
वाराणसी हिटी। प्रदेश के पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए सेमेस्टर प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसके तहत साल में एक की जगह दो परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं को कानून व्यवस्था की स्थिति से बाहर रखने के लिए ‘बंद किताब परीक्षा की जगह खुली किताब परीक्षा प्रणाली लागू हो।’ मौजूदा व्यवस्था औपनिवेशिक है, जिसे करीब 135 साल पहले विलियम विल्सन की ओर से गठित डॉ. एमई सडलर आयोग ने लागू किया था। एक बयान में शतरुद्र ने कहा कि मौजूदा समय में एक करोड़ से ज्यादा छात्र-छात्राएं हर वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होते हैं।
ऐसे में उनकी परीक्षा उसी स्कूल में होनी चाहिए, जहां वे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-2020 को सही तरीके से लागू करने के लिए यूपी बोर्ड का स्वरूप विकेंद्रित करना होगा। यह नीट यूजी परीक्षा के विकेंद्रीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण होगा। नई शिक्षा नीति यह भी मानती है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी कोचिंग कल्चर में उलझकर मानसिक विकास से दूर हो रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कोचिंग को खत्म करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली को रीडिजाइन किया जाएगा। परीक्षा को आसान बनाते हुए छात्र को उसकी रुचि के विषय चुनने का अवसर मिलेगा। शतरुद्र ने कहा कि दो परीक्षाएं होने से छात्र अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं और इससे उनपर दबाव भी कम होगा। मौजूदा समय में परीक्षाओं के दौरान अब तो छात्रो ंके जूते, मोजे, छात्राओं के गहने तक उतरवा लिये जाते हैं। इसके अलावा नकल के संदेह में रासुका, जेल जैसे डर भी उनमें बने रहते हैं। इसलिए उचित होगा कि रटंत विद्या की जगह समझ और नजरिये को विकसित किया जाय। इससे छात्र अपना भविष्य बेहतर बना सकेंगे।
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