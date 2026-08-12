Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी बोर्ड में भी लागू की जाय सेमेस्टर प्रणाली : शतरुद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने उत्तर प्रदेश हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड के पुनर्गठन का सुझाव दिया है। उन्होंने सेमेस्टर प्रणाली और खुली किताब परीक्षा का प्रस्ताव रखा। इसके तहत छात्रों को दो परीक्षाएं मिलेंगी और परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। यह बदलाव छात्रों के मानसिक विकास और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

यूपी बोर्ड में भी लागू की जाय सेमेस्टर प्रणाली : शतरुद्र

वाराणसी हिटी। प्रदेश के पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए सेमेस्टर प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसके तहत साल में एक की जगह दो परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं को कानून व्यवस्था की स्थिति से बाहर रखने के लिए ‘बंद किताब परीक्षा की जगह खुली किताब परीक्षा प्रणाली लागू हो।’ मौजूदा व्यवस्था औपनिवेशिक है, जिसे करीब 135 साल पहले विलियम विल्सन की ओर से गठित डॉ. एमई सडलर आयोग ने लागू किया था। एक बयान में शतरुद्र ने कहा कि मौजूदा समय में एक करोड़ से ज्यादा छात्र-छात्राएं हर वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होते हैं।

ऐसे में उनकी परीक्षा उसी स्कूल में होनी चाहिए, जहां वे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-2020 को सही तरीके से लागू करने के लिए यूपी बोर्ड का स्वरूप विकेंद्रित करना होगा। यह नीट यूजी परीक्षा के विकेंद्रीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण होगा। नई शिक्षा नीति यह भी मानती है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी कोचिंग कल्चर में उलझकर मानसिक विकास से दूर हो रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कोचिंग को खत्म करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली को रीडिजाइन किया जाएगा। परीक्षा को आसान बनाते हुए छात्र को उसकी रुचि के विषय चुनने का अवसर मिलेगा। शतरुद्र ने कहा कि दो परीक्षाएं होने से छात्र अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं और इससे उनपर दबाव भी कम होगा। मौजूदा समय में परीक्षाओं के दौरान अब तो छात्रो ंके जूते, मोजे, छात्राओं के गहने तक उतरवा लिये जाते हैं। इसके अलावा नकल के संदेह में रासुका, जेल जैसे डर भी उनमें बने रहते हैं। इसलिए उचित होगा कि रटंत विद्या की जगह समझ और नजरिये को विकसित किया जाय। इससे छात्र अपना भविष्य बेहतर बना सकेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Up Board Varanasi Latest News Varanasi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।