सभी स्कूलों में नई प्रबंधन समिति बनेगी, महिलाओं को किया जाएगा शामिल
राज्य शिक्षा परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को भंग कर नया गठन किया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार, 15 से 25 सदस्यों की एकीकृत एसएमसी बनाई जाएगी। सदस्यों में 50% महिलाएं और 75% अभिभावक शामिल होंगे। एसएमसी को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं।
सरकारी स्कूलों में शिक्षा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और मजबूत बनाने के लिए राज्य शिक्षा परियोजना के निर्देशानुसार सभी सरकारी स्कूलों की पुरानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) को भंग कर अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के तहत नई गाइडलाइन के आधार पर इनका पुनर्गठन किया जाना है। नई व्यवस्था के तहत अब अलग-अलग श्रेणियों की पुरानी समितियों को खत्म कर बाल वाटिका से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए एक एकीकृत एसएमसी बनाई जा रही है। इन नई समितियों का गठन ग्रामसभा के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें छात्रों की संख्या के आधार पर सदस्यों की कुल संख्या 15, 20 या 25 तय की गई है।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि एक परिवार से केवल एक ही सदस्य समिति में शामिल हो सकेगा और कोई भी व्यक्ति लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर नहीं रह पाएगा।इसके अलावा समिति का कार्यकाल भी तीन साल से घटाकर दो साल कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक अभिभावकों को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुल सदस्यों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया जाना अनिवार्य है, जबकि 75 प्रतिशत सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे। खास बात यह है कि समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद केवल अभिभावकों के लिए ही आरक्षित रहेगा। इस बार एसएमसी को पहले से कहीं अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सौंपे गए हैं। सरकार के नए निर्देशों के अनुरूप एसएमसी को वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के रखरखाव का मुख्य जिम्मा दिया गया है। स्कूलों को मिलने वाले सरकारी अनुदान और विकास राशि का संचालन अब प्रधानाध्यापक और एसएमसी अध्यक्ष के संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से होगा। समिति को स्कूल के बुनियादी ढांचे और निर्माण कार्यों के तहत बड़े स्तर पर बिना पेचीदगी के सीधे कार्य कराने और तीन वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार करने का अधिकार भी मिला है। हर महीने एसएमसी की बैठक करना अनिवार्य किया गया है, जिससे स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता और बच्चों की प्रगति पर कड़ी नजर रखी जा सके।
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