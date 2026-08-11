गन्ने में लगने लगा लाल सड़न रोग, किसान परेशान
जिले की मुख्य फसल गन्ना में रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग लगने लगा है। इससे गन्ने की मिठास जाने का खतरा बना हुआ है। किसान परेशान हैं, और विशेषज्ञों की मदद से समय पर उपचार करने की सलाह दी गई है। गन्ने की फसल में जुलाई से लगना शुरू होता है और महत्वपूर्ण लक्षणों की पहचान करना आवश्यक है।
आम इंसानों की तरह फसलों में भी नित नई बीमारियां सामने आने लगी हैं। जिले की मुख्य फसल गन्ना में रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग लगने लगा है। गन्ना लाल होने लगा है। लाल सड़न रोग से गन्ने की मिठास जाने का खतरा बना हुआ है। किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी गन्ने की फसल इस रोग से प्रभावित है। किसानों को सतर्क रहने और समय पर रोग का उपचार विशेषज्ञों की मदद से करने की सलाह दी है। जिले में एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर गन्ना की खेती की जा रही है। यहां किसान बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करते हैं। इस साल भी एक लाख हेक्टेयर से अधिक रकवे पर किसानों ने गन्ने की फसल बोई है। हाईवे के किनारे या अन्य मार्गों के दोनों ओर गन्ने की हरी भरी फसल खेतों में लहलहा रही है। चीनी मिलों ने गन्ना पेराई की तैयारी भी शुरू कर दी है। मगर, जब गन्ना पकने के करीब है, तब किसान गन्ने में लाल सड़न रोग लगने से मुश्किल में फंस गए हैं। वजह यह है कि गन्ने की बहुत सी फसल रेड रॉट रोग की चपेट में आती जा रही है। बताया कि गन्ने में लगने वाला यह एक बीज और भूमि जनित रोग है। गन्ने की फसल में यह रोग जुलाई से लगना शुरू होता है ओर फसल के अंत तक रहता है। किसान सतर्क होकर समय से रोग का निदान करें। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता लें。
ये हैं रेड रॉट के लक्षण
प्रारंभिक अवस्था में अगोले की तीसरी और चौथी पत्ती किनारे से सूखने लगती है।
गन्ने की पत्तियों की मध्यशिरा पर लाल धब्बे दिखाई देते हैं।
धीरे-धीरे गन्ने का पूरा अगोला सूख जाता है और गन्ने का गूदा लाल रंग का दिखाई देता है।
रेड रॉट प्रभावित गन्ने के तने पर एल्कोहल/सिरके जैसी गंध आती है।
बीमारी को लेकर सावधानी बरतें किसान
जिला गन्ना अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि गन्ने की फसल में रोग, कीट से बचाव के लिए समय-समय पर किसानों को सलाह व जागरूक किया जाता रहा है। यदि गन्ने की फसल में किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो किसान विभाग को सूचित करें। विभाग की टीम क्षेत्र का दौरा कर फसल का जायजा लेगी।
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