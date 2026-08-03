टीबी मुक्त भारत अभियान को मिला बल, 100 मरीजों के बीच पोषक आहार का वितरण
टीबी मुक्त भारत अभियान को मिला बल, 100 मरीजों के बीच पोषक आहार का वितरणटीबी मुक्त भारत अभियान को मिला बल, 100 मरीजों के बीच पोषक आहार का वितरणटीबी मुक
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से 100 टीबी मरीजों के बीच पोषक आहार पैकेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहायक समाहर्ता (प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक अधिकारी) निलेश गोयल ने लाभार्थियों को आहार पैकेट दिए गए। प्रत्येक पैकेट में दाल, चावल, खाद्य तेल, मूंगफली, अंडा और मिल्क पाउडर शामिल था, ताकि मरीजों को उपचार के साथ आवश्यक पोषण भी मिल सके। सेवाओं का लिया जायजा, प्रयासों की सराहनामुख्य अतिथि ने रेडक्रॉस परिसर में संचालित विभिन्न जनसेवा गतिविधियों का निरीक्षण किया और सेवा की गुणवत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
रेडक्रॉस, गया के चेयरमैन उपेंद्र नारायण सिंह के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाइस चेयरमैन डॉ. राम सरेख सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। लेकिन, प्रबंधन समिति के सदस्यों ने पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। जिला कार्यक्रम प्रबंधक निलेश कुमार और संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार सिंह ने लाभार्थियों की सूची के अनुसार वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की। अंत में सचिव डॉ. तनवीर उस्मानी ने सभी अतिथियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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