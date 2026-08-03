स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर चर्चा
अल्मोड़ा में रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ डॉ एचसी पंत से मुलाकात की। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, रेडक्रॉस की गतिविधियों के विस्तार और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी। बैठक में कई सदस्य शामिल थे।
अल्मोड़ा। रेडक्रॉस सोसाइटी प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ डॉ एचसी पंत से मुलाकात की। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने, रेडक्रॉस की जनकल्याणकारी गतिविधियों का विस्तार करने और भविष्य में संयुक्त रूप से विभिन्न स्वास्थ्य एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी। यहां अध्यक्ष आशीष वर्मा, मनोज सनवाल, अमित साह मोनू, मनोज भंडारी, अभिषेक जोशी, दीप जोशी, डॉ जेसी दुर्गापाल आदि थे।
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