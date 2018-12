शाहरुख खान की फिल्म जीरो के 'कृपाण' संबंधी विवादित सीन को हटाया जाएगा

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'जीरो' के निर्माता रेड चिलीज ने मूवी में किंगखान के एक सीन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक हलफनामे में निर्माता ने बताया है कि शाहरुख खान पोस्टर में कृपाण लेकर नहीं खड़े हैं। इसके बावजूद फिल्म के उस सीन को बदल दिया गया है जिससे विवाद हुआ है। फिल्म के मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि संबंधित दृश्यों को बदलने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। जिन सीन्स पर विवाद है, उन्हें विजुअल इफ्केट्स के ज़रिए बदल दिया गया है।

Red Chillies: Despite the fact that the film and its poster depicted only an ornamental dagger and not a 'Kirpan', steps have been taken by the respondent to alter the relevant scenes. The portions in question have been altered through visual effects to depict an ornamental sword https://t.co/xgmHdw3vbP