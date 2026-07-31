मवाना में एनसीसी कैडेट की द्वितीय चरण की भर्ती सम्पन्न
73 यूपी बटालियन एनसीसी के अंतर्गत, कमान अधिकारी कर्नल शैली मलहोत्रा की देखरेख में कृषक इंटर कालेज मवाना के स्टेडियम में द्वितीय चरण का भर्ती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी कर्नल आशीष मोहन अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
73 यूपी बटालियन एनसीसी, मवाना के तत्वावधान व कमान अधिकारी कर्नल शैली मलहोत्रा के निर्देशन तथा प्रशासनिक अधिकारी कर्नल आशीष मोहन अग्रवाल के पर्यवेक्षण व सूबेदार मेजर कुलविंदर सिहं के संयोजन में कृषक इंटर कालेज मवाना के स्टेडियम में द्वितीय चरण के भर्ती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमान अधिकारी कर्नल शैली मलहोत्रा, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल आशीष मोहन अग्रवाल, सूबेदार चिन्मय दास, नायब सूबेदार अजय यादव, हवलदार रोबिन सिहं, वरिष्ठ सहायक अलका चौधरी (प्रशिक्षण विभाग) जीसीआई रूबी आदि रहे।
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