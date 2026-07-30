रोडवेज में पुरुष चालकों की भर्ती शुरू
आजमगढ़ में परिवहन निगम की बसों के लिए पुरुष चालकों की संविदा भर्ती शुरू हो गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 8वीं पास होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 23.5 वर्ष होनी चाहिए। दो वर्ष पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और पांच फीट तीन इंच की लंबाई अनिवार्य है। रोजगार मेला के जरिए भर्ती की जाएगी।
आजमगढ़। परिवहन निगम की बसों में संविदा के रूप में पुरुष चालकों के पदों पर भर्ती शुरू हो गयी है। आरएम ने बताया कि इस पद के लिए अभ्यर्थी को आठ पास होना चाहिए। उसकी न्यूनतम उम्र साढ़े तेइस वर्ष हो और उसके पास दो वर्ष का पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसी के साथ ही अभ्यर्थी की लंबाई कम से कम पांच फीट तीन इंच हो। चालक के पद पर भर्ती के लिए परिक्षेत्र कार्यालय पर रोजगार मेला का आयोजन कर भर्ती की जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें