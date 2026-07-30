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रोडवेज में पुरुष चालकों की भर्ती शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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आजमगढ़ में परिवहन निगम की बसों के लिए पुरुष चालकों की संविदा भर्ती शुरू हो गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 8वीं पास होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 23.5 वर्ष होनी चाहिए। दो वर्ष पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और पांच फीट तीन इंच की लंबाई अनिवार्य है। रोजगार मेला के जरिए भर्ती की जाएगी।

रोडवेज में पुरुष चालकों की भर्ती शुरू

आजमगढ़। परिवहन निगम की बसों में संविदा के रूप में पुरुष चालकों के पदों पर भर्ती शुरू हो गयी है। आरएम ने बताया कि इस पद के लिए अभ्यर्थी को आठ पास होना चाहिए। उसकी न्यूनतम उम्र साढ़े तेइस वर्ष हो और उसके पास दो वर्ष का पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसी के साथ ही अभ्यर्थी की लंबाई कम से कम पांच फीट तीन इंच हो। चालक के पद पर भर्ती के लिए परिक्षेत्र कार्यालय पर रोजगार मेला का आयोजन कर भर्ती की जाएगी।

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