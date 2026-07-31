अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी व प्रशिक्षकों से मांगा आवेदन
कुशीनगर में आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों के खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और प्रशिक्षकों की मानदेय के आधार पर तैनाती की जाएगी। खिलाड़ी जो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, या विश्व कप में भाग ले चुके हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है।
कुशीनगर। जनपदों में स्थापित आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी व प्रशिक्षकों की मानदेय के आधार पर तैनाती की जानी है। इसके लिए हॉकी, वॉलीबॉल, तैराकी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी (बालक/बालिका वर्ग), हैंडबॉल (बालिका वर्ग), फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट तथा जूडो (बालक वर्ग) के लिए 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक दो प्रतियों में आवेदन कर सकते हैं। क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद ने बताया कि निर्धारित आवेदन-पत्र कार्यालय दिवसों में 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप (प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं) में प्रतिभाग किया हो, आवेदन करने के पात्र होंगे।
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