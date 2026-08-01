लेखा परीक्षक के 20 पद बढ़े, संशोधित कर सकेंगे आवेदन
लखनऊ। विभिन्न विभागों में लेखा परीक्षक और सहायक लेखा परीक्षक भर्ती में 20 पद बढ़
लखनऊ, विशेष संवाददाता विभिन्न विभागों में लेखा परीक्षक और सहायक लेखा परीक्षक भर्ती में 20 पद बढ़ गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव के मुताबिक कुल रिक्त 1937 पदों पर चयन के लिए 14 जुलाई 2026 से आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अब 1957 पदों पर भर्ती होगी। शुल्क के साथ आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तथा शुल्क समायोजन एवं आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर है। आयोग के सचिव के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर दिया है, यदि बढ़े पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोबारा आवेदन व शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं है।
पहले किए गए आवेदन में ही संशोधन कर नए पदों के विकल्प दर्ज कर सकते हैं।
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