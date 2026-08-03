केंद्रीय विद्यालयों में 12 हजार से ज्यादा नियुक्तियां हुईं

--लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी नई

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर से सांसद अजय भट्ट द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय विद्यालयों में 12 हजार से भी अधिक पदों पर भर्ती की गई। इनमें शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों तरह की भर्तियां शामिल हैं। सरकार के अनुसार, सितंबर 2022 से जुलाई 2025 के बीच केवीएस में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों पर 12,867 नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए। वहीं, 2022-23 से दिसंबर 2025 तक नवोदय विद्यालय समिति में 2,341 पदों पर सीधी भर्ती की गई। इसके अतिरिक्त नवंबर 2025 में केवीएस के 8,714 तथा एनवीएस के 5,045 शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई, जिनकी परीक्षाएं जनवरी और मार्च 2026 में आयोजित की गईं。

सरकार ने विशेष अभियान चलाया सरकार ने यह भी बताया कि मिशन मोड में रिक्तियां भरने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। 23 मई 2026 तक विभिन्न केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में मिशन मोड के तहत 32,114 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जिनमें 18,757 संकाय (फैकल्टी) पद शामिल हैं।

विभिन्न पहलों के बारे में दी जानकारी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत संचालित निपुण भारत मिशन, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, डिजिटल शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने जैसी पहलों की जानकारी भी दी। सरकार के अनुसार, इन प्रयासों से छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार हुआ है तथा विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन किया जा रहा है।

सरकार का ध्यान आकर्षित किया भट्ट ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाकर विशेष रूप से उत्तराखंड सहित देशभर के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को भरने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।