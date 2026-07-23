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केजीबीवी भर्ती में 197 अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापित, 47 का साक्षात्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पदों के लिए दो दिन की काउंसिलिंग आयोजित की गई। विकास भवन में अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार हुए, जिसमें 371 अभ्यर्थियों में से 197 ने सत्यापन कराया। कुल 447 आवेदनों में से 244 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। चयन मेरिट के आधार पर होगा।

केजीबीवी भर्ती में 197 अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापित, 47 का साक्षात्कार

बलरामपुर, संवाददाता। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) उच्चीकृत इंटर कॉलेजों में विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए आयोजित दो दिवसीय काउंसिलिंग के दूसरे दिन बुधवार को विकास भवन सभागार में अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हुई। भर्ती प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों का उत्साह देखने को मिला। बेसिक शिक्षा विभाग की निगरानी में पीजीटी शिक्षक, लैब सहायक और लिपिक समेत 30 पदों के लिए 371 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 197 ने अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया। वहीं रसोइया, चपरासी और चौकीदार के 15 पदों के लिए प्राप्त 76 आवेदनों के सापेक्ष 47 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया।

भर्ती प्रक्रिया श्रीदत्तगंज, उतरौला और रेहरा बाजार स्थित केजीबीवी के लिए आयोजित की गई। पीजीटी अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लिपिक एवं लैब सहायक पदों के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की गहन जांच की गई। वहीं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए साक्षात्कार भी संपन्न कराया गया। बीएसए विकास चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दो दिवसीय काउंसिलिंग में कुल 447 आवेदनों के सापेक्ष 244 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया गया। अंतिम चयन मेरिट के आधार पर तैयार की जाने वाली चयन सूची के अनुसार किया जाएगा।

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