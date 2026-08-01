तेतरावां से चोरी हुईं प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी को चले अभियान
तेतरावां से चोरी हुई प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी के लिए पूर्व संग्रहालयाध्यक्ष डॉ. शिव कुमार मिश्र ने डीएम और एसपी को ज्ञापन दिया। उन्होंने मूर्तियों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए ठोस कदम उठाने की अपील की है। ये प्रतिमाएं नौवीं-दसवीं शताब्दी की हैं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए महत्वपूर्ण हैं।
तेतरावां से चोरी हुईं प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी को चले अभियान पूर्व संग्रहालयाध्यक्ष ने डीएम व एसपी को सौंपा ज्ञापन पालकालीन भगवान बुद्ध, विष्णु व सूर्य प्रतिमाओं के असुरक्षा पर जताई चिंता पुरातात्विक धरोहर की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई की अपील बिहारशरीफ, निज संवाददाता।
चोरी की प्रतिमाएं
मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावां गांव स्थित मंदिर से चोरी हुई भगवान बुद्ध, विष्णु एवं सूर्य की प्राचीन प्रतिमाओं की बरामदगी को लेकर पूर्व संग्रहालयाध्यक्ष डॉ. शिव कुमार मिश्र ने जिलाधिकारी उदीता सिंह और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी को ज्ञापन सौंपकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि नौवीं-दसवीं शताब्दी की पालकालीन ये प्रतिमाएं ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। सुरक्षा व्यवस्था के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के कारण इनके चोरी होने से सांस्कृतिक विरासत को गंभीर क्षति पहुंची है। दिए ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि प्राचीन मूर्तियों पर अंतरराष्ट्रीय तस्करों की नजर रहती है और बिहार से पहले भी कई दुर्लभ प्रतिमाएं चोरी हो चुकी हैं।
मूर्तियों की सुरक्षा
उन्होंने गया में वर्ष 2023 में मूर्ति तस्करी के मामले में हुई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए आशंका जताई कि तेतरावां की प्रतिमाएं भी संगठित गिरोह के हाथ लगी हो सकती हैं। डॉ. मिश्र ने इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, 1878 तथा बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 का हवाला देते हुए पुरातात्विक धरोहरों की सुरक्षा निश्चित करने और चोरी गई प्रतिमाओं की शीघ्र बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)
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