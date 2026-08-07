बिकने वाला लगभग हर आठवां वाहन ईवी

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री ने जुलाई 2026 में 66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,27,901 इकाइयों का नया रिकॉर्ड बनाया। अब हर आठवां बिकने वाला वाहन इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 88.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री ने जुलाई 2026 में नया रिकॉर्ड बना लिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल खुदरा बिक्री जुलाई में 66 प्रतिशत वृद्धि के साथ 3,27,901 इकाई के रिकॉर्ड स्तर पर रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) ने शुक्रवार को कहा कि अब देश में बिकने वाला लगभग हर आठवां वाहन इलेक्ट्रिक वाहन है। भारत में इससे पहले जून 2026 में सबसे अधिक 3,06,220 इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री हुई थी, जो जून 2025 से 63 प्रतिशत अधिक थी। अब जुलाई में यह रिकॉर्ड भी टूट गया। लगातार बढ़ती बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी पहली बार 12 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है।

बिक्री में वृद्धि फाडा ने बयान में कहा कि जुलाई में सबसे अधिक वृद्धि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में दर्ज की गई। समीक्षाधीन महीने में इलेक्ट्रिक दोपिया वाहनों की बिक्री 88.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,04,362 इकाई रही, जबकि जुलाई 2025 में यह संख्या 1,08,516 थी।

जुलाई में तोड़ा बिक्री का रिकॉर्ड फाडा के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा, 'भारत ने जुलाई 2026 में जितने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की है उतने आज तक किसी भी महीने में बिक्री नहीं हो सकी। कंपनी ने इस महीने 3,27,901 इकाई बेची, जो सालाना आधार पर 66 प्रतिशत अधिक है।' इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों (पीवी) की खुदरा बिक्री जुलाई में 83.13 प्रतिशत बढ़कर 32,928 इकाई रही, जो पिछले साल इसी महीने 17,981 इकाई थी। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री 25.3 प्रतिशत बढ़कर 87,055 इकाई रही, जो जुलाई 2025 में 69,477 इकाई थी। फाडा के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) की खुदरा बिक्री जुलाई 2026 में 168.6 प्रतिशत बढ़कर 3,556 इकाई रही, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने 1,324 वाहन बिके थे।