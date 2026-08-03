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राजस्थान की महिला कांवड़ियों ने दिया जल संरक्षण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली में इस वर्ष कांवड़ यात्रा में महिला श्रद्धालुओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाएं कंधों पर कांवड़ लेकर जल संरक्षण का संदेश लेकर चल रही हैं। राजस्थान की महिला श्रद्धालुओं ने जल संकट से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और जल संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि हर एक बूंद पानी अमूल्य है।

राजस्थान की महिला कांवड़ियों ने दिया जल संरक्षण का संदेश

शामली। सावन माह की कांवड़ यात्रा में इस वर्ष महिला श्रद्धालुओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। कांवड़ मार्ग पर पुरुष श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी कंधों पर कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। शनिवार को शामली से गुजर रही महिला कांवड़ियों से बातचीत में उनकी आस्था के साथ-साथ जल संरक्षण का संदेश भी सामने आया। कांवड़ लेकर पहुंचीं राजस्थान के झुंझुनूं जिले के खेखड़ी नगर निवासी महिला श्रद्धालु बिमला देवी, प्रेमो देवी, सुनीता, ममता, कृष्णा और बिट्टा ने बताया कि वे सभी एक ही गांव से सामूहिक रूप से कांवड़ लेने आई हैं।

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उन्होंने कहा कि राजस्थान लंबे समय से पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा है। इसी कारण उन्होंने जल संरक्षण का संदेश देने और भगवान शिव से प्रदेश को जल संकट से मुक्ति दिलाने की कामना के साथ कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया है। महिला श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी आस्था है। उन्होने बताया कि मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुईं और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी का कल्याण किया। उन्होंने प्रार्थना की कि जिस प्रकार भगवान शिव ने पृथ्वी का कल्याण किया, उसी प्रकार राजस्थान को भी जल संकट से राहत मिले और वहां पर्याप्त वर्षा हो। महिलाओं ने लोगों से जल संरक्षण का संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि पानी का प्रत्येक बूंद अमूल्य है। यदि सभी लोग वर्षा जल संचयन और पानी के सदुपयोग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो भविष्य में जल संकट की समस्या काफी हद तक दूर की जा सकती है।

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