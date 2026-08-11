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शिवरात्रि पर तड़के से ही गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारे-

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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शिवरात्रि पर तड़के से ही गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारेशिवरात्रि पर तड़के से ही गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारे--- फोटोशिवरात्रि पर तड़के से ही गूंजने

शिवरात्रि पर तड़के से ही गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारे-

सावन की शिवरात्रि पर पहली बार कांवड़ चढ़ाने का रिकॉर्ड बना। चौरासी घंटा और झारखंडी मंदिर पर लगभग बारह सौ कांवड़ियों ने जलभिषेक किया। इनका दोपहर तक आना जारी रहा। इनके लिए मंदिर रात में साढ़े तीन बजे खोलकर चार बजे से जलाभिषेक आरंभ किया गया। यह दोपहर लगभग एक बजे तक चढ़ता रहा। कावंड़ जत्थों के आने से पूरा क्षेत्र जयकारों से शिवमय नजर आने लगा। कांवड़ बाहर रखने से दूर तक कांवड़ें ही नजर आती रहीं। कांवड़ियों ने सामूहिक रूप से भगवान शिव की आरती की। आरती में मंदिर में आने वाले अन्य श्रद्धालु भी शामिल रहे। सावन की शिव रात्रि को अभी तक कम ही कांवड़िये जल लेकर आते रहे हैं।

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इसी लिए मंदिर के पुजारियों ने भी इसे सामान्य लोगों की भीड़ मानी। मगर इनके मंदिर पहुंचने पर चौरासी घंटा एवं बाबा झारखंडी मंदिरों में रात चार बजे ये ही जलाभिषेक आरंभ करा दिया गया। उन्होंने बताया प्रारंभ में जो श्रद्धालु पहुंचे उनमें लगभग दो सौ डाक कांवड़ और लगभग पचास सामान्य कांवड़िये पहुंचे। हालांकि सामान्य श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। शहर के अन्य मंदिरों में भी कांवड़ चढ़ाई गईं। एक अनुमान के तहत इनकी संख्या लगभग तीन हजार तक हो सकती है।

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