चिरेका में जुलाई में 87 इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का उत्पादन
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना ने दानकुनी इकाई के साथ मिलकर जुलाई 2026 में 87 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन किया। यह अब तक का सबसे अधिक मासिक रेल इंजन उत्पादन है, जिसमें चित्तरंजन में 65 और दानकुनी में 22 लोकोमोटिव शामिल हैं।
रेल मंत्रालय के अन्तर्गत चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना ने अपनी दानकुनी इकाई के साथ मिलकर जुलाई 2026 में 87 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन करके एक महीने में अब तक का सर्वाधिक मासिक रेल इंजन उत्पादन करने का गौरव हासिल किया है। चित्तरंजन में 65 लोकोमोटिव और दानकुनी इकाइयों में 22 लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक मासिक रेल इंजन उत्पादन आंकड़ा है।
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