Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चिरेका में जुलाई में 87 इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का उत्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
Follow us on Google News
share

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना ने दानकुनी इकाई के साथ मिलकर जुलाई 2026 में 87 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन किया। यह अब तक का सबसे अधिक मासिक रेल इंजन उत्पादन है, जिसमें चित्तरंजन में 65 और दानकुनी में 22 लोकोमोटिव शामिल हैं।

चिरेका में जुलाई में 87 इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का उत्पादन

रेल मंत्रालय के अन्तर्गत चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना ने अपनी दानकुनी इकाई के साथ मिलकर जुलाई 2026 में 87 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन करके एक महीने में अब तक का सर्वाधिक मासिक रेल इंजन उत्पादन करने का गौरव हासिल किया है। चित्तरंजन में 65 लोकोमोटिव और दानकुनी इकाइयों में 22 लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक मासिक रेल इंजन उत्पादन आंकड़ा है।

ये भी पढ़ें:जुलाई में रेलवे ने अर्जित की ₹109.06 करोड़ की वाणिज्यिक आय
ये भी पढ़ें:प्रशिक्षण के क्षेत्र में इरिमी जमालपुर ने रचा इतिहास,
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chittaranjan
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।