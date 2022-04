दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 72 सालों में दूसरा सबसे गर्म महीना रहा अप्रैल

दिल्ली समेत भारत के उत्तर और पश्चिमी राज्यों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 72 सालों में अप्रैल दूसरे सबसे गर्म महीने के रूप में दर्ज हुआ है।

