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जुलाई माह में बिजली खपत ने तोड़ा रिकार्ड, 324 मेगावाट पहुंची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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मैनपुरी। मानसून की बेरुखी, चिलचिलाती धूप और भीषण उमस भरी गर्मी के चलते जुलाई के महीने में बिजली की खपत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

जुलाई माह में बिजली खपत ने तोड़ा रिकार्ड, 324 मेगावाट पहुंची

मानसून की बेरुखी, चिलचिलाती धूप और भीषण उमस भरी गर्मी के चलते जुलाई के महीने में बिजली की खपत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर एयर कंडीशनर और कूलरों के लगातार संचालन के कारण जिला स्तर पर विद्युत ग्रिड पर भारी दबाव बना रहा। जुलाई माह में बिजली खपत के अनुसार इस पूरे महीने में बिजली की अधिकतम मांग में भारी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। आंकड़े बताते हैं कि जहां 9 जुलाई को सबसे कम 191 मेगावाट की डिमांड थी, वहीं 27 जुलाई को यह बढ़कर 324 मेगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंच गई। जुलाई माह के शुरुआत में बिजली खपत अधिक नहीं रही।

एक से 11 जुलाई तक यानी जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून की हल्की दस्तक और बादलों की आवाजाही से तापमान नियंत्रण में रहा। इस दौरान बिजली की मांग मुख्य रूप से 210 मेगावाट से 233 मेगावाट के बीच घूमती रही। 8 और 9 जुलाई को स्थानीय स्तर पर मौसम साफ होने और आंशिक राहत मिलने से डिमांड गिरकर क्रमश: 204 और 191 मेगावाट तक आ गई, जो इस पूरे महीने का सबसे निचला स्तर था। वहीं 12 जुलाई से अचानक उमस में भारी बढ़ोतरी हुई। जिससे डिमांड सीधे 263 मेगावाट पर जा पहुंची। इसके बाद 14 जुलाई से 19 जुलाई के बीच मांग लगातार 280 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई। 18 जुलाई को मांग ने 312 मेगावाट का आंकड़ा छूकर विभाग की चिंताएं और बढ़ा दी।

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