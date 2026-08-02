62.1 मियू अधिक हुई जुलाई में बिजली खपत
मानसून की बेरूखी से उमस भरी भीषण गर्मी का असर षण गर्मी का असर 32510 मेगावाट तक पहुंची बिजली की पीक डिमाण्ड
अनपरा,संवाददाता। मानसून की बेरूखी से उमस भरी भीषण गर्मी के चलते बिजली खपत घटने का नाम नही ले रही है। बारिश न होने से जुलाई माह में बीते साल की तुलना में 62.1 मिलियन यूनिट अधिक बिजली खपत दर्ज हुई है। सिस्टम कंट्रोल के मुताबिक बिजली की रोजाना औसत खपत जुलाई में 606.9 मियू रही जबकि बीते साल यह 544.8 मियू तक ही सीमित रही थी। पीक डिमाण्ड भी 32510 मेगावाट तक जा पहुंची थी जो जुलाई माह में अब तक की सर्वाधिक रही है।अनुमान से अधिक रही बिजली खपतयूपीएसएलडीसी ने बीते छ जून को जुलाई माह में बिजली की रोजाना औसत खपत 590 मियू तक रहने की सम्भावना जतायी थी लेकिन मानसून की देरी से यह 606.9 के भी पार हो गयी।
पीक डिमाण्ड भी 31900 मेगावाट तक जाने की उम्मीद थी लेकिन वह भी 32510 मेगावाट तक पहुंची ।कटौती मुक्त की बिजली आपूर्तिजुलाई माह में इसके बावजूद नगर पंचायतों व तहसीलों में लगभग कटौती मुक्त बिजली दी गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में अलबत्ता जरूर लगभग दो घंटे कटौती की गयी। इसके कारण प्रतिदिन औसतन28 मियू बिजली अधिक खर्च की गयी।
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