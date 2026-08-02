62.1 मियू अधिक हुई जुलाई में बिजली खपत

अनपरा,संवाददाता। मानसून की बेरूखी से उमस भरी भीषण गर्मी के चलते बिजली खपत घटने का नाम नही ले रही है। बारिश न होने से जुलाई माह में बीते साल की तुलना में 62.1 मिलियन यूनिट अधिक बिजली खपत दर्ज हुई है। सिस्टम कंट्रोल के मुताबिक बिजली की रोजाना औसत खपत जुलाई में 606.9 मियू रही जबकि बीते साल यह 544.8 मियू तक ही सीमित रही थी। पीक डिमाण्ड भी 32510 मेगावाट तक जा पहुंची थी जो जुलाई माह में अब तक की सर्वाधिक रही है।अनुमान से अधिक रही बिजली खपतयूपीएसएलडीसी ने बीते छ जून को जुलाई माह में बिजली की रोजाना औसत खपत 590 मियू तक रहने की सम्भावना जतायी थी लेकिन मानसून की देरी से यह 606.9 के भी पार हो गयी।