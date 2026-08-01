आरा के रवि कुमार ने दर्ज किया विश्व रिकॉर्ड
-पेशे से शिक्षक रवि का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया के सबसे तेज लिखने वाले व्यक्ति बन गये हैं। इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के 26 बड़े अक्षरों को
-पेशे से शिक्षक रवि का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज -अंग्रेजी वर्णमाला को मात्र नौ सेकंड 15 सेंटिसेकंड में लिख बनाया रिकॉर्ड आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के वार्ड नंबर 21 के महादेवा रोड निवासी रवि कुमार ने एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया के सबसे तेज लिखने वाले व्यक्ति बन गये हैं। इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के 26 बड़े अक्षरों को मात्र नौ सेकंड 15 सेंटिसेकंड में लिखकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। पेशे से ये शिक्षक हैं।
रिकॉर्ड का विवरण
उदवंतनगर प्रखंड के कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसाढ़ में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड बीते 26 मई 2026 को दर्ज किया था। रिकॉर्ड को जांच के कई चरणों से गुजरने, विभिन्न जजों के निर्णय व प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन करने के बाद ही आधिकारिक रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड की मान्यता दी जाती है। इस कठिन प्रक्रिया में करीब दो महीने तक समय लग जाते हैं। उनकी ये उपलब्धि सच में काबिले तारीफ है।
प्रशंसा और प्रेरणा
मालूम हो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता हैं और इसमें कुछ अनोखा करने पर ही अधिकारिक रूप से लोगों का नाम दर्ज होता है और मेडल व सर्टिफिकेट मिलते हैं । डीईओ मानवेंद्र कुमार राय ने कहा कि हम इनकी उज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इन्होंने जिला और शिक्षा विभाग का मान बढ़ाया है। इनका यह रिकॉर्ड अन्य शिक्षकों के लिए अनुकरणीय है।
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