Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ में नमो भारत से डेढ़ लाख यात्रियों के सफर का बना रिकार्ड

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

सावन के पहले सोमवार को दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.50 लाख यात्रियों का सफर कराया। एनसीआरटीसी के अनुसार, कांवड़ यात्रा के दौरान इस कॉरिडोर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और यात्रियों की संख्या आगे और बढ़ने की उम्मीद है।

कांवड़ में नमो भारत से डेढ़ लाख यात्रियों के सफर का बना रिकार्ड

सावन के पहले सोमवार को कांवड़ में दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल (नमो भारत) कॉरिडोर ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोमवार को एक दिन में करीब 1.50 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर का रिकार्ड बनाया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यात्रा करने वालों की संख्या में और इजाफा होगा। एनसीआरटीसी के अनुसार दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने सोमवार को नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान रैपिड रेल से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रात 10 बजे आखिरी ट्रेन के प्रस्थान करने के साथ ही इस कॉरिडोर पर कुल दैनिक यात्रियों की संख्या डेढ़ लाख से अधिक हो गई है।​इससे

ये भी पढ़ें:Meerut News: कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को लेकर रैपिड के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थल बंद

पहले इस कॉरिडोर पर सर्वाधिक दैनिक यात्री संख्या आठ जून को दर्ज की गई थी, जब लगभग 1,25,500 यात्रियों ने नमो भारत से सफर किया था। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उमड़ी भारी भीड़ और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नमो भारत ट्रेनें यात्रियों के लिए बेहद सुगम और लोकप्रिय विकल्प साबित हो रही है।

ये भी पढ़ें:Meerut News: कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को लेकर 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थल बंद
ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा के चलते कई नमो भारत स्टेशन के गेट बंद रहेंगे, जानिए कब खुलेंगे?
Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

और पढ़ें
Rapid Rail Kanwar Yatra Meerut Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।