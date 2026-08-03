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मेगा रक्तदान: 1078 यूनिट रक्त संग्रह, मुंडा-रघुवर व सरयू ने बढ़ाया रक्तदाताओं का उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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आदित्यपुर में प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था द्वारा मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 1078 यूटि रक्त का संग्रह किया गया। पूर्व मुख्य मंत्री रघुवर दास ने कहा कि नई पीढ़ी सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक हो रही है। रक्तदान से इंसानियत जागृत होती है, यह भी बताया गया।

मेगा रक्तदान: 1078 यूनिट रक्त संग्रह, मुंडा-रघुवर व सरयू ने बढ़ाया रक्तदाताओं का उत्साह

आदित्यपुर। आदित्यपुर स्थित भगवती इन्कलेव परिसर में रविवार को प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था के तात्वावधान में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर ब्लड सेन्टर के सहयोग से आयोजित इस शिविर में रिकार्ड 1078 यूटि रक्त का संग्रह किया गया। इससे पूर्व शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्य मंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्य मंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, मानगो की महापौर सुधा गुप्ता, झारखंड क्षत्रीय संघ के अध्यक्ष शंभूनाथ सिंह, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। शिविर का आयोजन पूर्व विधायक अरविन्द कुमार सिंह तथा संस्था के अध्यक्ष सह आदित्यपुर नगर निगम के उप महापौर अंकुर सिंह ने किया गया था। सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक हो रही है नई पीढ़ीः रघुवर दास

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पूर्व मुख्यमंत्री का विचार

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्व. प्रवीण सिंह ने समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया तथा उनके निधन के बाद उनके पुत्र अंकुर सिंह उसी सेवा की मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा कि जमशेदपुर और आदित्यपुर पूरे झारखंड में रक्तदान के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है तथा इसमें बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि नई पीढ़ी सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक हो रही है।

अर्जुन मुंडा की टिप्पणी

रक्तदान करने से मनुष्य के भीतर की इंसानियत व संवेदनशीलता स्वतः जागृत होती हैः अर्जुन मुंडा

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है, तो उसके भीतर की इंसानियत और संवेदनशीलता स्वतः जागृत होती है। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं की मौजूदगी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा वातावरण समाज को सकारात्मक दिशा देता है और मानवता को मजबूत बनाता है।

सरयू राय की मांग

गरीब मरीजों को रक्त पर मिले सब्सिडीः सरयू राय

जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि गरीब मरीजों को आसानी से और कम लागत पर रक्त उपलब्ध हो। उन्होंने सरकार से मांग की कि गरीब मरीजों के लिए रक्त पर सब्सिडी की व्यवस्था हो।

बन्ना गुप्ता की बात

रक्त की एक बूंद भी नहीं बना पाये है वैज्ञानिकः बन्ना गुप्ता

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। जमशेदपुर की पहचान ऐसे लोगों से है, जो अपना रक्त देकर दूसरे का जीवन बचाते हैं। उन्होंने रक्तदाताओं को मानवता का सच्चा प्रहरी भी बताया। इस अवसर पर विधायक दशरथ गगराई, विधायक मंगल कालिन्दी, आदित्यपुर नगर निगम के नगर आयुक्त एजाज अनवर, शंभूनाथ सिंह, गणेश महाली, अमित सिंह, अर्चना दूबे, अजय सिंह, शैलेन्द्र कुमार सिंह, , शिवशंकर सिंह, डॉ मृत्युंजय सिंह, अमरप्रीत सिंह काले, परविंदर सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविन्द्र झा, अजय सिंह समेत अन्य मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

आदित्यपुर में रक्तदान शिविर कब आयोजित किया गया?
आदित्यपुर में रक्तदान शिविर रविवार को आयोजित किया गया।
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